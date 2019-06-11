Димитрис Итудис: Нынешняя команда ЦСКА – одна из лучших ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы команды в Единой лиге ВТБ поблагодарил своих игроков.

«Чувствую, что обязан сказать отдельные слова благодарности команде, игрокам, которые позволили мне тренировать, критиковать, направлять их, – приводит «Р-Спорт» слова Итудиса. – Я уже много лет в профессии, но эта команда – определенно одна из лучших».

Напомним, накануне ЦСКА победил в гостях «Химки» (80:62) и оформил победу в финальной серии со счетом 3-0.

ЦСКА в девятый раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ и в 50-й раз – чемпионом страны (с учетом чемпионатов СССР и России). Ранее в нынешнем сезоне армейцы выиграли Евролигу.

Добавим, что Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года.