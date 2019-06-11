Хиггинс сообщил о своем уходе из ЦСКА - Советский спорт
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11 июня 2019 09:07БаскетболЛипкин Антон

Хиггинс сообщил о своем уходе из ЦСКА

Американец провел в клубе четыре сезона.

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс после победы команды в Единой лиге ВТБ объявил о том, что завершил выступление за армейцев.

«Я могу подтвердить, что покидаю ЦСКА, эта глава моей жизни закрыта, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего американца. – Это было здорово, одни из лучших лет моей жизни, я буду скучать по этому времени, по всем парням».

Напомним, накануне ЦСКА нанес поражение «Химкам» (80:62) и оформил победу в серии со счетом 3-0. Хиггинс стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка.

Американец выступал за ЦСКА с 2015 года. Ранее сообщалось о том, что он продолжит карьеру в «Барселоне».

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