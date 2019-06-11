Римас Куртинайтис: В финале почувствовали, что у нас ротация короче, чем у ЦСКА «Химки» проиграли ЦСКА финальную серию Единой лиги ВТБ в трех матчах.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги сезона после поражения от ЦСКА (0-3) в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Отыгрываться с 0-2, даже дома – вариант сложный, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Думаю, сказалась усталость и наша ротация, которая весь сезон была короче, чем у ЦСКА. Именно в финале мы это почувствовали.

Бесспорно, ЦСКА заслуженно выиграл Лигу ВТБ, показав баскетбол такого же высокого уровня, как и в «Финале четырех» Евролиги. Мы пытались, но пока ЦСКА сильнее».

Напомним, накануне ЦСКА победил в гостях «Химки» (80:62) и завершил серию в свою пользу, став девятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Самым результативным в составе подмосковной команды стал разыгрывающий Вячеслав Зайцев, набравший 22 очка.

При этом, выйдя в финал, «Химки» получили право сыграть в следующем сезоне в Евролиге.