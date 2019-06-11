Римас Куртинайтис: В финале почувствовали, что у нас ротация короче, чем у ЦСКА

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги сезона после поражения от ЦСКА (0-3) в финальной серии Единой лиги ВТБ.
«Отыгрываться с 0-2, даже дома – вариант сложный, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Думаю, сказалась усталость и наша ротация, которая весь сезон была короче, чем у ЦСКА. Именно в финале мы это почувствовали.
Бесспорно, ЦСКА заслуженно выиграл Лигу ВТБ, показав баскетбол такого же высокого уровня, как и в «Финале четырех» Евролиги. Мы пытались, но пока ЦСКА сильнее».
Напомним, накануне ЦСКА победил в гостях «Химки» (80:62) и завершил серию в свою пользу, став девятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Самым результативным в составе подмосковной команды стал разыгрывающий Вячеслав Зайцев, набравший 22 очка.
При этом, выйдя в финал, «Химки» получили право сыграть в следующем сезоне в Евролиге.
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