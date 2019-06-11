Дюрант получил разрыв ахилла Американец впервые сыграл в финальной серии с «Торонто», но вновь получил травму.

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто» (106:105), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.

В начале второй четверти игры 30-летний американец оступился, пытаясь обыграть центрового «Торонто» Сержа Ибаку. После этого Дюрант покинул площадку и ушел в раздевалку.

Напомним, этот матч стал для форварда первым с 8 мая, когда в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Хьюстоном» (104:99) он получил растяжение правой голени.

Благодаря победе «Голден Стэйт» сократил счет в финале (2-3), шестой матч которого пройдет в ночь на 14 июня в Окленде.