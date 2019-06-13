Хайнс готов остаться в ЦСКА Центровой ЦСКА Кайл Хайнс рассказал о своих дальнейших планах.

«Лично я готов остаться в ЦСКА, но не все зависит исключительно от моего желания.

Как бы ни сложилась трансферная кампания, я уверен, что ЦСКА в любом случае останется конкурентоспособным на европейской арене», - рассказал Хайнс в интервью «Известиям».

Кайл Хайнс играет за ЦСКА с 2013 года. Он - четырехкратный победитель Евролиги (дважды - в составе «Олимпиакоса»).