Андрей Ватутин: ЦСКА давно стал самым богатым клубом Европы - Советский спорт
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13 июня 2019 12:31БаскетболСпирин Дмитрий

Андрей Ватутин: ЦСКА давно стал самым богатым клубом Европы

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о летних планах по обновлению состава команды.

«ЦСКА давно стал самым богатым клубом Европы, но ведь много и других желающих укрепить свои составы перед стартом сезона. Надо потерпеть. Честно, у меня и у тренерского штаба пока нет окончательного ответа по составу на следующий сезон.

Нам важно сделать конкурентоспособную команду на следующий сезон — это главный фактор для нас. Все телодвижения нам надо делать с учетом прежнего бюджета — он у нас остается в том же объеме», - цитирует Ватутина News.ru.

Напомним, ЦСКА в сезоне-2018/19 выиграл Евролигу и Единую лигу ВТБ.

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