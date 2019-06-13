Андрей Ватутин: ЦСКА давно стал самым богатым клубом Европы

«ЦСКА давно стал самым богатым клубом Европы, но ведь много и других желающих укрепить свои составы перед стартом сезона. Надо потерпеть. Честно, у меня и у тренерского штаба пока нет окончательного ответа по составу на следующий сезон.
Нам важно сделать конкурентоспособную команду на следующий сезон — это главный фактор для нас. Все телодвижения нам надо делать с учетом прежнего бюджета — он у нас остается в том же объеме», - цитирует Ватутина News.ru.
Напомним, ЦСКА в сезоне-2018/19 выиграл Евролигу и Единую лигу ВТБ.
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