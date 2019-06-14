«Торонто» вырвал победу у «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

«Торонто» впервые в своей истории стал чемпионом НБА, обыграв в шестом матче финальной серии плей-офф «Голден Стэйт» (114:110).
По 26 очков у «Рэпторс» набрали форвард Паскаль Сиакам и защитник Кайл Лаури, а самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон.
Впервые в истории НБА чемпионом лиги стала команда из США. Напомним, «Голден Стэйт» выигрывали титул в трех из четырех предыдущих сезонов (2015, 2017, 2018).
Этот матч стал последним для «Голден Стэйт» в Окленде. В следующем сезоне команда переезжает в Сан-Франциско.
НБА
Плей-офф
Финал
6-й матч
«Голден Стэйт» – «Торонто» – 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)
«Голден Стэйт»: Томпсон (30). Игуодала (22). Карри (21).
«Торонто»: Сиакам (26 + 10 подборов). Лаури (26 + 10 передач). Ленард (22). Ванвлит (22).
Счет в серии: 2-4 (109:118, 109:104, 109:123, 92:105, 106:105, 110:114).
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