Ленард признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф (видео) - Советский спорт
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14 июня 2019 09:13БаскетболЛипкин Антон

Ленард признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф (видео)

Американец во второй раз за карьеру выиграл титул MVP.

Форвард «Торонто» Кавай Ленард признан MVP финальной серии плей-офф НБА, сообщает официальный твиттер лиги.

В ночь на пятницу канадский клуб впервые в своей истории стал чемпионом НБА, обыграв в шестом матче финальной серии «Голден Стэйт» (114:110). В решающем матче 27-летний американец отметился 22 очками.

Всего же в завершившемся плей-офф на счету Ленарда 24 матча, 30,5 очка за игру, 9,1 подбора и 3,9 передачи.

Отметим, что Ленард во второй раз признан самым ценным игроком финала плей-офф. В предыдущий раз это удалось ему в 2014 году, когда он также стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио».

В истории лиги Ленард лишь третий игрок, кто стал MVP финала в двух разных командах. До него это сделали Карим Абдул-Джаббар («Милуоки», «Лейкерс») и Леброн Джеймс («Майами», «Кливленд»).

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