Мозгов может пропустить чемпионат мира

«Мое восстановление продвигается. Продолжаю работать над собой. Но не знаю, буду ли готов к турниру, пока не знаю», - цитирует игрока агентство ТАСС.
Напомним, Тимофей Мозгов пропустил весь прошлый сезон в НБА из-за травмы колена.
Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.
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