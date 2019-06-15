Мозгов может пропустить чемпионат мира Центровой сборной России и «Орландо» Тимофей Мозгов пока не знает, сможет ли он выступить на чемпионате мира-2019.

«Мое восстановление продвигается. Продолжаю работать над собой. Но не знаю, буду ли готов к турниру, пока не знаю», - цитирует игрока агентство ТАСС.

Напомним, Тимофей Мозгов пропустил весь прошлый сезон в НБА из-за травмы колена.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.