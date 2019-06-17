«Зенит» объявил о переходе Альбиси Французский разыгрывающий провел три сезона в команде «МораБанк Андорра».

Разыгрывающий Эндрю Альбиси стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт клуба.

С 2016 года 29-летний француз выступал за команду «МораБанк Андорра», с которой в завершившемся сезоне дошел до полуфинала Еврокубка. Альбиси занял первое место в турнире по числу передач (118) и попал в топ-3 по перехватам (36). В среднем за игру он набирал по 12,1 очка и делал 5,9 передачи.

До «Андорры» разыгрывающий выступал за во Франции за «Париж-Леваллуа» (2012-2014) и «Гравлин-Дюнкерк» (2014-2016).

В составе сборной Франции Альбиси сыграл во всех матчах отборочного турнира чемпионата мира. Он вызван на сбор перед финальным турниром в Китае.