«Зенит» объявил о переходе Альбиси

Разыгрывающий Эндрю Альбиси стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт клуба.
С 2016 года 29-летний француз выступал за команду «МораБанк Андорра», с которой в завершившемся сезоне дошел до полуфинала Еврокубка. Альбиси занял первое место в турнире по числу передач (118) и попал в топ-3 по перехватам (36). В среднем за игру он набирал по 12,1 очка и делал 5,9 передачи.
До «Андорры» разыгрывающий выступал за во Франции за «Париж-Леваллуа» (2012-2014) и «Гравлин-Дюнкерк» (2014-2016).
В составе сборной Франции Альбиси сыграл во всех матчах отборочного турнира чемпионата мира. Он вызван на сбор перед финальным турниром в Китае.
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