Александр Церковный: Альбиси прогрессирует с каждым сезоном Французский разыгрывающий стал игроком «Зенита».

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим Эндрю Альбиси.

«Альбиси – один из лучших первых номеров Еврокубка, игрок, который прогрессирует с каждым сезоном, – приводит слова Церковного официальный сайт клуба. – Уверен, что он отлично впишется в баскетбол Джоана Пласы».

Напомним, предыдущие три сезона 29-летний француз провел в испанском чемпионате, выступая за «МораБанк Андорру». Вместе с командой он дошел до полуфинала Еврокубка и стал лучшим в турнире по передачам (118).

В составе сборной Франции Альбиси сыграл во всех матчах квалификации чемпионата мира. Нынешним летом он будет готовиться с «трехцветными» к финальному турниру в Китае.