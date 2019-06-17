Александр Церковный: Альбиси прогрессирует с каждым сезоном - Советский спорт
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17 июня 2019 11:24БаскетболЛипкин Антон

Александр Церковный: Альбиси прогрессирует с каждым сезоном

Французский разыгрывающий стал игроком «Зенита».

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим Эндрю Альбиси.

«Альбиси – один из лучших первых номеров Еврокубка, игрок, который прогрессирует с каждым сезоном, – приводит слова Церковного официальный сайт клуба. – Уверен, что он отлично впишется в баскетбол Джоана Пласы».

Напомним, предыдущие три сезона 29-летний француз провел в испанском чемпионате, выступая за «МораБанк Андорру». Вместе с командой он дошел до полуфинала Еврокубка и стал лучшим в турнире по передачам (118).

В составе сборной Франции Альбиси сыграл во всех матчах квалификации чемпионата мира. Нынешним летом он будет готовиться с «трехцветными» к финальному турниру в Китае.

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