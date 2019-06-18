Уиггинс сыграет за Канаду на чемпионате мира

24-летний игрок поможет на турнире сборной Канады, которую будет тренировать Ник Нерс. Этот тренер привел «Торонто» к победе в чемпионате НБА-2018/19.
В прошедшем сезоне Уиггинс набирал в среднем 18,1 очка и делал 4,8 подбора в среднем за игру.
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