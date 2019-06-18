Димитрис Итудис: Я большой поклонник сборной России Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от чемпионата мира по баскетболу-2019.

«Я большой поклонник сборной России и считаю, что вашей команде по силам успешно выступить на ЧМ-2019 и добиться поставленных целей. Более детально шансы оценивать я не могу, так как до ЧМ-2019 еще два с половиной месяца. Главное, чтобы игроки избежали травм и Сергей Базаревич смог рассчитывать на лучших из лучших», - сказал Итудис в интервью «Известиям».

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября в Китае.

На первом групповом этапе сборная России сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.