Димитрис Итудис: Я большой поклонник сборной России

«Я большой поклонник сборной России и считаю, что вашей команде по силам успешно выступить на ЧМ-2019 и добиться поставленных целей. Более детально шансы оценивать я не могу, так как до ЧМ-2019 еще два с половиной месяца. Главное, чтобы игроки избежали травм и Сергей Базаревич смог рассчитывать на лучших из лучших», - сказал Итудис в интервью «Известиям».
Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября в Китае.
На первом групповом этапе сборная России сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.
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