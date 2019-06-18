Хайнс подпишет с ЦСКА новый контракт на два года - Советский спорт
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18 июня 2019 09:40БаскетболСпирин Дмитрий

Хайнс подпишет с ЦСКА новый контракт на два года

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс подпишет новый контракт со столичным клубом.

Об этом сообщает Eurohoops.

Срок соглашения должен составить 2 года.

Хайнс дважды становился победителем Евролиги с ЦСКА (2016, 2019) и еще два раза - с «Олимпиакосом».

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