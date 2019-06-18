«Голден Стэйт» выкупил полосу в газете и поздравил «Торонто» с победой

В финале плей-офф «Торонто» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 4-2 и впервые в истории завоевал чемпионский титул.
Как сообщает «Газета.Ru», «Голден Стэйт» выкупил полосу в газете «Торонто Стар» и поздравил своего обидчика с победой.
«Поздравляем «Торонто» с историческим достижением и тем фактом, что чемпионский трофей прибыл в город Торонто», - говорится в объявлении на первой полосе газеты.
Напомним, «Голден Стэйт» выигрывали титул в трех из четырех предыдущих сезонов (2015, 2017, 2018).
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