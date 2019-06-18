Марк Газоль залпом выпил бутылку вина на чемпионского параде в Торонто (видео)

Испанский центровой «Торонто» Марк Газоль во время праздника залпом выпил бутылку вина.
Напомним, в финальной серии «Рэпторс» обыграли «Голден Стэйт» со счетом 4-2 и впервые в истории клуба стали чемпионами.
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