ЦСКА объявил о продлении контракта с Хайнсом (фото)

Американский баскетболист Кайл Хайнс продолжит выступления за московский ЦСКА.
Сегодня, 18 июня, 32-летний игрок продлил контракт с российским клубом по схеме «1+1».
Напомним, Хайнс выступает за ЦСКА с 2013 года и помог московской команде дважды завоевать титул чемпиона Евролиги (в 2016 и 2019 году).
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