Димитрис Итудис: Счастлив, что ЦСКА продолжает сотрудничество с Хайнсом - Советский спорт
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18 июня 2019 16:20БаскетболСметанникова Дарья

Димитрис Итудис: Счастлив, что ЦСКА продолжает сотрудничество с Хайнсом

ЦСКА подписал новое соглашение с капитаном команды Кайлом Хайнсом по схеме 1+1.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание нового соглашения с Хайнсом.

«Кайл – наш капитан, настоящий лидер в раздевалке и на площадке, моя правая рука. В клубе он уже шесть лет, из которых пять мы работаем вместе. Счастлив, что продолжаем сотрудничество с таким отличным человеком и игроком», - цитирует Итудиса пресс-служба клуба.

32-летний форвард выступает за ЦСКА на протяжении шести сезонов. В составе команды американец шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ, а также дважды становился победителем Евролиги.

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