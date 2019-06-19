Генсек РФБ избрана в исполком бюро ФИБА-Европа - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 июня 2019 10:01БаскетболЛипкин Антон

Генсек РФБ избрана в исполком бюро ФИБА-Европа

В Мюнхене прошло первое заседание бюро ФИБА-Европа.

Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина стала членом исполкома бюро ФИБА-Европа, сообщает официальный сайт федерации.

В мае 35-летняя Галкина была избрана на ближайшие четыре года в бюро ФИБА-Европа, которое впервые собралось в обновленном составе в Мюнхене.

Кроме того, в состав комиссий вошли еще три представителя РФБ: руководитель департамента национальных сборных – в комиссию по соревнованиям, генеральный менеджер женской сборной России Светлана Абросимова – в женскую комиссию, а руководитель юридического департамента Светлана Кузнецова – в юридическую комиссию.

Добавим, что исполком бюро ФИБА-Европа входят девять человек во главе с президентом организации Тургаем Демирелем.

18/06 18:31Футбол
За что задержали Платини и как это поможет МессиБывшего президента УЕФА Мишеля Платини задержали во Франции по старому делу о коррупции. Рассказываем, когда и с чего все началось и к чему может привести.
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
17/06 12:30Хоккей
«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен ЯрославлюСвитов будет заниматься воспитанием молодежи.
19/06 10:21Хоккей
Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
19/06 07:42Футбол
Между Мбаппе и Роналду – пропасть в 134 миллионаШвейцарские ученые оценили текущую стоимость игроков ведущих европейских лиг. Результаты получились весьма любопытными. Криштиану Роналду - не самый дорогой португалец, а Лионеля Месси нет в тройке.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
18/06 10:25Футбол
Виктория Лопырева: Нашего малыша называют «ФИФА бэйби»Мы продолжаем отмечать годовщину чемпионата мира. Нашей собеседницей стала одна из героинь турнира, официальный посол ФИФА, известная телеведущая, фотомодель и блогер.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
18/06 15:36Футбол
Санчес выполнил годовую норму по голам в одной игре с ЯпониейПервый тур группового этапа Кубка Америки-2019 завершился разгромной победой чилийцев над японцами. В составе победителей голом и голевой передачей отметился 30-летний нападающий «МЮ» Алексис Санчес.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
18/06 19:47Футбол
Вячеслав Колосков: Теперь у Катара могут отобрать ЧМ-2022Бывший президент РФС и вице-президент ФИФА прокомментировал арест Мишеля Платини.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
15/06 07:00Хоккей
Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
Новости
10:48 Футбол «Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон (видео)
10:40 Футбол Роберто Карлос: Надеюсь однажды вернуться в РПЛ
10:21 Футбол «Реал» готов заплатить за Эриксена 45 млн фунтов и отправить в «Тоттенхэм» Дани Себальоса
10:01 Баскетбол Генсек РФБ избрана в исполком бюро ФИБА-Европа
09:51 Баскетбол Сергей Кущенко: «Химки» не должны были в финале успокаиваться раньше времени
09:40 Футбол Мишель Платини: Меня допрашивали о Евро-2016, чемпионатах мира в России и Катаре
09:28 Хоккей Хэйс подпишет семилетний контракт с «Филадельфией» на 50 миллионов долларов
09:21 Футбол Марк ван Боммел: Роббен знает, что в ПСВ хотят заполучить его
07:42 Футбол США разгромили Гайану на Кубке КОНКАКАФ
07:01 Футбол Бразилия не смогла по правилам забить Венесуэле на Кубке Америки
06:45 Футбол Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией
01:52 Футбол Полузащитник «Шахтера» может перейти в «Рому»
01:39 Футбол Марта побила рекорд Клозе
01:26 Футбол AS: сегодня Фелиш перейдет в «Атлетико»
01:14 Футбол Шамиль Газизов: Заявочный лимит снизит цены и зарплаты российских футболистов
00:42 Футбол СМИ: Роббен выбирает между «Бенфикой», «Бешикташем» и завершением карьеры
00:22 Футбол Младший брат Мунтари перешел в «Тамбов» (фото)
00:07 Пляжный футбол Франция вырвала победу у Англии на молодежном ЧЕ
23:57 Футбол Итальянский журналист: Лэмпард и «Челси» договорились
23:45 Футбол Комличенко не исключает возвращения в РПЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика