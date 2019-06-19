Генсек РФБ избрана в исполком бюро ФИБА-Европа В Мюнхене прошло первое заседание бюро ФИБА-Европа.

Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина стала членом исполкома бюро ФИБА-Европа, сообщает официальный сайт федерации.

В мае 35-летняя Галкина была избрана на ближайшие четыре года в бюро ФИБА-Европа, которое впервые собралось в обновленном составе в Мюнхене.

Кроме того, в состав комиссий вошли еще три представителя РФБ: руководитель департамента национальных сборных – в комиссию по соревнованиям, генеральный менеджер женской сборной России Светлана Абросимова – в женскую комиссию, а руководитель юридического департамента Светлана Кузнецова – в юридическую комиссию.

Добавим, что исполком бюро ФИБА-Европа входят девять человек во главе с президентом организации Тургаем Демирелем.