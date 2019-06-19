«Зенит» объявил о подписании Ренфро Американский завершил прошлый сезон в «Партизане».

Разыгрывающий Алекс Ренфро стал игроком «Зенита», подписав контракт сроком на один год, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний американец начинал прошлый сезон в испанской «Манресе», а в декабре перешел в «Партизан», с которым выступал в топ-16 Еврокубка. Он стал вторым в топ-16 по передачам (44) и вошел в десятку лучших по проценту попадания штрафных бросков (93).

У Ренфро уже есть опыт выступления в России: в сезоне-2013/2014 он играл в «Енисее». Также в его карьере были «ВЭФ», «Загреб», «Бриндиси», «Вальядолид», «Бамберг», «Баскония», «Альба», «Бавария», «Барселона» и «Галатасарай».