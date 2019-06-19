Александр Церковный: В «Партизане» Ренфро доказал, что может стать ключевым игроком задней линии

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание однолетнего контракта с разыгрывающим Алексом Ренфро.
«Выступая за «Партизан» в прошедшем сезоне, за короткое время Ренфро наглядно продемонстрировал, что способен выполнять роль одного из ключевых игроков задней линии», – приводит слова Церковного официальный сайт клуба.
Отметим, что 33-летний американец перешел в «Партизан» в декабре из «Манресы» (Испания). Он стал четвертым в Еврокубке по передачам (44) и вошел в десятку лучших по проценту реализации штрафных бросков (93).
В сезоне-2013/2014 Ренфро выступал в Единой лиге ВТБ за «Енисей».
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