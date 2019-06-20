«Химки» объявили об уходе Харрисона и Прэтера

Атакующий защитник Эндрю Харрисон и легкий форвард Кейси Прэтер завершили выступление в «Химках» в связи с истечением срока контрактов, сообщает официальный сайт клуба.
28-летний Прэтер стал игроком «Химок» в июле 2018 года, но из-за серьезной травмы колена не смог сыграть ни в одном матче в сезоне-2018/2019.
24-летний Харрисон перешел в подмосковную команду в конце февраля. За три месяца он провел восемь матчей (по четыре в Евролиге и Единой лиге ВТБ). Его средние показатели составили: 5,5 очка, 2,0 передачи и 1,4 подбора за 16,8 минуты игрового времени.
«Химки» поблагодарили американцев за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
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