Базаревич просмотрит 15 баскетболистов для основного состава сборной России

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич огласил список из 15-ти баскетболистов, которые отправятся в открытый тренировочный лагерь для ближайшего резерва национальной команды.
Отмечается, что сбор состоится с 17 по 19 июля и пройдет в Новогорске, а те, кто проявят себя наилучшим образом, будут приглашены на сбор основного состава для подготовки к Кубку мира-2019.
Список выглядит следующим образом:
Защитники: Тимофей Герасимов (клуб в сезоне-2018/19 – «Нижний Новгород»), Георгий Жбанов («Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Кирилл Писклов («Новосибирск»), Александр Платунов («Парма», Пермь), Андрей Сопин (ТЕМП-СУМЗ-УГМК, Ревда), Тимофей Якушин («Химки-Подмосковье»);
Форварды: Павел Афанасьев (МБА, Москва), Игорь Вольхин («Химки-Подмосковье»), Андрей Лопатин (ЦСКА, Москва), Никита Михайловский («Автодор», Саратов), Илья Платонов («Локомотив-Кубань», Краснодар), Максим Прощенко («Химки-Подмосковье»);
Центровые: Илья Попов («Енисей», Красноярск), Кирилл Попов («Локомотив-Кубань-2», Краснодар).
Отметим, что Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.