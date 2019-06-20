Базаревич просмотрит 15 баскетболистов для основного состава сборной России - Советский спорт
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20 июня 2019 22:33БаскетболГичунцев Артур

Базаревич просмотрит 15 баскетболистов для основного состава сборной России

Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич огласил список из 15-ти баскетболистов, которые отправятся в открытый тренировочный лагерь для ближайшего резерва национальной команды.

Отмечается, что сбор состоится с 17 по 19 июля и пройдет в Новогорске, а те, кто проявят себя наилучшим образом, будут приглашены на сбор основного состава для подготовки к Кубку мира-2019.

Список выглядит следующим образом:

Защитники: Тимофей Герасимов (клуб в сезоне-2018/19 – «Нижний Новгород»), Георгий Жбанов («Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Кирилл Писклов («Новосибирск»), Александр Платунов («Парма», Пермь), Андрей Сопин (ТЕМП-СУМЗ-УГМК, Ревда), Тимофей Якушин («Химки-Подмосковье»);

Форварды: Павел Афанасьев (МБА, Москва), Игорь Вольхин («Химки-Подмосковье»), Андрей Лопатин (ЦСКА, Москва), Никита Михайловский («Автодор», Саратов), Илья Платонов («Локомотив-Кубань», Краснодар), Максим Прощенко («Химки-Подмосковье»);

Центровые: Илья Попов («Енисей», Красноярск), Кирилл Попов («Локомотив-Кубань-2», Краснодар).

Отметим, что Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

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