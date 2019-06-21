Хачимура стал первым японцем, выбранным в первом раунде НБА

Легкий форвард Руи Хачимура стал первым японцем, выбранным в первом раунде драфта НБА. 21-летний Хачимура ушел под девятым номером в «Вашингтон».
Предыдущие три года Хачимура провел в NCAA, выступая за команду Университета Гонзага.
В завершившемся сезоне японец провел 37 матчей и в среднем за игру набирал 19,7 очка, делал 6,5 подбора и 1,5 результативные передачи.
«Это имеет большое значение для меня, моей семьи, – приводит The Daily Mail слова Хачимуры. – Для японского баскетбола и моей страны».
Напомним, под первым номером «Нью-Орлеан» выбрал легкого форварда Зайона Уильямсона из Университета Дьюка.
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