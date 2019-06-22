Базаревич назвал расширенный состав сборной России перед чемпионатом мира

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич определился с расширенным составом команды на чемпионат мира в Китае.
В список вошли 24 игрока:
защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Колесников (УНИКС), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Иван Ухов (ЦСКА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Александр Хоменко (ЦСКА), Алексей Швед («Химки»);
форварды Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев («Зенит»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов («Химки»), Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Зенит»), Никита Курбанов (ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»);
центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («Автодор»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов («Орландо Мэджик», НБА).
Сбор в Новогорске начнется 22 июля. В рамках подготовки к Кубку мира сборная России примет участие в трех турнирах: в Москве (2-4 августа), итальянской Вероне (8-10) и финском Эспоо (17-18).
23 августа команда отправится в Китай, где сыграет в еще одном подготовительном турнире (Нинбо, 26-28 августа). Чемпионат мира стартует 31 августа.