Базаревич назвал расширенный состав сборной России перед чемпионатом мира - Советский спорт
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22 июня 2019 11:58БаскетболЛипкин Антон

Базаревич назвал расширенный состав сборной России перед чемпионатом мира

В список вошли 24 игрока.

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич определился с расширенным составом команды на чемпионат мира в Китае.

В список вошли 24 игрока:

защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Колесников (УНИКС), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Иван Ухов (ЦСКА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Александр Хоменко (ЦСКА), Алексей Швед («Химки»);

форварды Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев («Зенит»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов («Химки»), Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Зенит»), Никита Курбанов (ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»);

центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («Автодор»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов («Орландо Мэджик», НБА).

Сбор в Новогорске начнется 22 июля. В рамках подготовки к Кубку мира сборная России примет участие в трех турнирах: в Москве (2-4 августа), итальянской Вероне (8-10) и финском Эспоо (17-18).

23 августа команда отправится в Китай, где сыграет в еще одном подготовительном турнире (Нинбо, 26-28 августа). Чемпионат мира стартует 31 августа.

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