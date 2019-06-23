Андрей Кириленко: Будем надеяться, у Мозгова все сложится нормально Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «Советскому спорту» рассказал о состоянии центрового Тимофея Мозгова.

«Пока не знаю, в каком он состоянии. Готов ли к полноценной игре. В курсе, что Тима все еще чувствует боль в ноге. И сможет ли он полностью восстановиться за те два месяца – даже немного меньше – что остались до начала подготовки команды к чемпионату мира, пока вопрос. Но будем надеяться, все сложится нормально», - сказал Кириленко.

Напомним, центровой «Орландо» Тимофей Мозгов пропустил весь прошлый сезон в НБА из-за травмы колена.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.