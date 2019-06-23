Андрей Кириленко: Если ввести лимит на легионеров, все игроки сборной России окажутся в ЦСКА

«Знаете, что будет? Все игроки российской сборной окажутся в ЦСКА. И разница в счете между армейцами и самыми слабыми командами Единой лиги ВТБ будет не 20-30 очков, а 150. Кому это поможет? Кому пойдет на пользу? Никому! Да, все упирается в бюджет. Но то, что соперники не могут найти столько же денег – это точно не проблема ЦСКА и УГМК. Работайте! Старайтесь! Ищите варианты! Я-то вам чем могу помочь?», - сказал Кириленко в интервью «Советскому спорту».
Напомним, в сезоне-2018/19 ЦСКА выиграл Евролигу и Единую лигу ВТБ.
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