Ленард может остаться в «Торонто»

Кавай станет свободным агентом и рассчитывает на максимальный контракт. Такое соглашение предложить ему могут лишь «Рэпторс» ($190 миллионов за 5 лет).
Ранее сообщалось, что игрок может заключить контракт с «Лейкерс» или «Клипперс».
Напомним, в составе «Торонто» Ленард стал чемпионом НБА в прошедшем сезоне.
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