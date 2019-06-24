Ленард может остаться в «Торонто» - Советский спорт
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24 июня 2019 07:41БаскетболСпирин Дмитрий

Ленард может остаться в «Торонто»

По информации Yahoo Sports, форвард Кавай Ленард может продолжить карьеру в «Торонто».

Кавай станет свободным агентом и рассчитывает на максимальный контракт. Такое соглашение предложить ему могут лишь «Рэпторс» ($190 миллионов за 5 лет).

Ранее сообщалось, что игрок может заключить контракт с «Лейкерс» или «Клипперс».

Напомним, в составе «Торонто» Ленард стал чемпионом НБА в прошедшем сезоне.

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