Ленард может остаться в «Торонто» По информации Yahoo Sports, форвард Кавай Ленард может продолжить карьеру в «Торонто».

Кавай станет свободным агентом и рассчитывает на максимальный контракт. Такое соглашение предложить ему могут лишь «Рэпторс» ($190 миллионов за 5 лет).

Ранее сообщалось, что игрок может заключить контракт с «Лейкерс» или «Клипперс».

Напомним, в составе «Торонто» Ленард стал чемпионом НБА в прошедшем сезоне.