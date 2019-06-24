Зубков ушел из «Химок»

«По истечению срока действия контракта форвард Андрей Зубков покидает БК «Химки»! Благодарим игрока за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры!» — написано в сообщении официального сайта клуба.
27-летний баскетболист выступал за «Химки» с 2017 года.
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