Зубков ушел из «Химок» - Советский спорт
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24 июня 2019 09:05БаскетболСпирин Дмитрий

Зубков ушел из «Химок»

Форвард Андрей Зубков покидает БК «Химки».

«По истечению срока действия контракта форвард Андрей Зубков покидает БК «Химки»! Благодарим игрока за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры!» — написано в сообщении официального сайта клуба.

27-летний баскетболист выступал за «Химки» с 2017 года.

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