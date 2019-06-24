Зубков стал игроком «Зенита»

Соглашение рассчитано на три года.
В предыдущем сезоне игрок набирал по 4,5 очка, 2,2 подбора и 1,0 передачи в Евролиге и по 6,0 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи в Единой лиге ВТБ, выступая за «Химки».
В составе сборной России Зубков провел все матчи первого раунда квалификации чемпионата мира-2019, проводя на паркете в среднем по 26 минут и набирая по 10,2 очка и 5,7 подбора.
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. В двух шагах от Топ-10. Даниил Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками. Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0. Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Возвращение Реброва и велосипедист Понсе. «Спартак» разгромил «Сочи»«Советский спорт» о победе «Спартака» в первом контрольном матче. Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Ахрик Цвейба: Акция грузинских игроков отвратительнаИзвестный в прошлом защитник сборных СССР и России, а также тбилисского «Динамо» прокомментировал решение игроков нескольких грузинских клубов выйти на матчи национального чемпионата в «антиоккупационных» футболках. Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеистыМеньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей. Паулу Соуза: Хочу, чтобы моя команда играла в поэтический футбол Главный тренер «Бордо» Паулу Соуза рассказал о том, почему теперь игроки французского клуба завтракают на базе, зачем специалисту важно узнать город и его жителей м почему в команде нужны романтики. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ. Больше игр, больше интригиЧемпионат России можно реформировать и без увеличения числа команд. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагироватьСпорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию. Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира, которое она официально получит уже в понедельник. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса. Эксклюзив! Иван Барбашев: Наш Кубок Стэнли – не сказка. Это история про работу23-летний нападающий «Сент-Луиса», один из двух российских обладателей Кубка Стэнли-2019 (наряду с Владимиром Тарасенко), рассказал нашему корреспонденту о чемпионском параде, финальной серии с «Бостоном» и преображении команды, которая за полгода до первого в своей истории титула занимала последнее место в НХЛ.