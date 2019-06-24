Зубков стал игроком «Зенита» Форвард Андрей Зубков (27 лет, 206 см) подписал контракт с «Зенитом».

Соглашение рассчитано на три года.

В предыдущем сезоне игрок набирал по 4,5 очка, 2,2 подбора и 1,0 передачи в Евролиге и по 6,0 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи в Единой лиге ВТБ, выступая за «Химки».

В составе сборной России Зубков провел все матчи первого раунда квалификации чемпионата мира-2019, проводя на паркете в среднем по 26 минут и набирая по 10,2 очка и 5,7 подбора.