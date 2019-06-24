Россия огласила состав на женский чемпионат Европы-2019 - Советский спорт
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24 июня 2019 20:32БаскетболКоноплев Александр

Россия огласила состав на женский чемпионат Европы-2019

Семеро из 12 играли на прошлом ЧЕ.

Тренерский штаб женской сборной России назвал фамилии 12 спортсменок для участия на чемпионате Европы-2019. Турнир пройдет с 27 июня по 9 июля в Сербии и Латвии.

Под флагом России выступят

защитники: Елена Беглова (УГМК), Евгения Белякова (УГМК), Ксения Левченко («Енисей»), Анна Лешковцева (МБА), Екатерина Федоренкова («Надежда»);

форварды: Юлия Гладкова («Бембибре», Испания), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК), Анастасия Шилова («Надежда»);

центровые: Мария Вадеева (УГМК), Наталья Виеру (УГМК), Жосселина Майга («Надежда»).

Сборная России – трехкратный чемпион Европы (2003, 2007, 2011).

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