Россия огласила состав на женский чемпионат Европы-2019

Тренерский штаб женской сборной России назвал фамилии 12 спортсменок для участия на чемпионате Европы-2019. Турнир пройдет с 27 июня по 9 июля в Сербии и Латвии.
Под флагом России выступят
защитники: Елена Беглова (УГМК), Евгения Белякова (УГМК), Ксения Левченко («Енисей»), Анна Лешковцева (МБА), Екатерина Федоренкова («Надежда»);
форварды: Юлия Гладкова («Бембибре», Испания), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК), Анастасия Шилова («Надежда»);
центровые: Мария Вадеева (УГМК), Наталья Виеру (УГМК), Жосселина Майга («Надежда»).
Сборная России – трехкратный чемпион Европы (2003, 2007, 2011).
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