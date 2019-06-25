Майга перейдет в «Хожув» - Советский спорт
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25 июня 2019 00:53БаскетболКоноплев Александр

Майга перейдет в «Хожув»

Баскетболистка сборной России будет играть в Польше.

Российская баскетболистка Жосселина Майга сменит «Надежду» на польский «Хожув». Об этом сообщила сама спортсменка.

– Я подписала контракт с «Хожувом», это уже официально. В следующем сезоне буду выступать в чемпионате Польши и Еврокубке. Для меня это серьезный, большой шаг. Я долго ждала возможности поиграть в иностранном чемпионате и рада, что такое предложение появилось этим летом. Посмотрим, как все будет складываться, – приводят слова Майги «Известия».

Майга родилась в Ростове-на-Дону в 1996 году. Всю свою профессиональную карьеру она провела в «Надежде».

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