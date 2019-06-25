Валиев стал игроком «Химок» - Советский спорт
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25 июня 2019 14:06БаскетболЛипкин Антон

Валиев стал игроком «Химок»

Предыдущие пять сезонов форвард провел в «Зените».

Легкий форвард Евгений Валиев продолжит карьеру в «Химках», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года.

Предыдущие пять лет Валиев провел в «Зените». В прошедшем сезоне на его счету 26 матчей в Единой лиге ВТБ. Его средние показатели составили: 5,8 очка, 3,2 подбора за 16 минут 55 секунд игрового времени. В Еврокубке Валиев сыграл в 14 матчах и в среднем за игру набирал 4,5 очка, делал 2,4 подбора за 14 минут 27 секунд игрового времени.

Напомним, «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ и обеспечили себе участие в Евролиге в следующем сезоне.

Валиев стал первым новичком «Химок» в межсезонье.

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