Римас Куртинайтис: Валиев усилит работу под кольцом Легкий форвард подписал двухлетний контракт с «Химками».

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с легким форвардом Евгением Валиевым.

«Давно следил за Женей, опытный сильный игрок, достаточно молодой, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – В прошлом году мы имели проблемы с подбором, поэтому искали игрока, который усилил бы работу под кольцом».

29-летний Валиев подписал с «Химками» контракт на два года. Предыдущие пять лет он провел в «Зените».

В завершившемся сезоне он в среднем за игру набирал 5,8 очка и делал 3,2 подбора в 26 матчах Евролиги и 4,5 очка и 2,4 подбора в 14 матчах Еврокубка.