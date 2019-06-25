«Зенит» продлил контракт с Трушкиным - Советский спорт
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25 июня 2019 14:36БаскетболЛипкин Антон

«Зенит» продлил контракт с Трушкиным

Новое соглашение с форвардом рассчитано на два сезона.

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин продолжит карьеру в клубе, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Новый контракт 26-летнего игрока рассчитан на два сезона.

Трушкин перешел в «Зенит» в 2018 году из УНИКСа. В предыдущем сезоне в среднем за игру он набирал 8,2 очка, делал 2,8 подбора и 1,0 перехвата в Еврокубке и набирал 6,7 очка и делал 2,0 подбора в Единой лиге ВТБ.

«Влад провел отличный сезон в «Зените», прибавил сам, помог команде и полюбился нашим болельщикам, – заявил генеральный директор клуба Александр Церковный. – Он дополнительно много работает, чтобы добиться большего».

Ранее Трушкин выступал за «Спарта и К», «Динамо» (Москва), «Спартак-Приморье» и «Енисей».

Добавим, что Трушкин вошел в состав сборной России на сбор перед финальным турниром чемпионата мира в Китае.

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