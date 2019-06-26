Порзингису предложено 158 миллионов долларов за пять лет Никто в НБА не сможет дать больше.

Руководство «Даллас Маверикс» предложит латвийскому форварду Кристапсу Порзингису максимальный контракт, сообщил в своем твиттере журналист Шамс Чарания.

Речь идет о 158 миллионах долларов за следующие пять сезонов.

Порзингис перешел в «Даллас» 31 января 2019 года, но за новый клуб не сыграл ни разу из-за травмы.

Сейчас латвиец находится в статусе ограниченно свободного агента, а значит никто не сможет перебить предложение «Далласа».

В НБА Порзингис сыграл 186 матчей, в среднем набирая за игру 17,8 очка.