Стал известен состав участников Еврокубка

Определились все участники Еврокубка в новом сезоне. Среди 24 клубов, представляющих 11 чемпионатов, три – из России.
В следующем сезоне в Еврокубке сыграют: УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань» (все – Россия), «Будучность» (Черногория), «Партизан» (Сербия), «Цедевита» (Хорватия), «Монако», «Нантер», «Лимож» (все – Франция), «Ольденбург», «Ульм» (оба – Германия), «Промитеас» (Греция), «Венеция», «Тренто», «Виртус Болонья», «Брешия» (все – Италия), «Ритас» (Литва), «Ассеко Арка Гдыня» (Польша), «Уникаха», «Ховентуд», «Андорра» (все – Испания), «Тофаш», «Галатасарай», «Дарушафака» (все – Турция), «Маккаби Ришош» (Израиль).
При этом один из этих клубов получит wild card на участие в Евролиге. Еврокубок стартует в октябре.
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