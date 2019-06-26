«Лейкерс» не будут бороться за Ленарда

Об этом сообщает Fox Sports.
По информации источника, 27-летний баскетболист может подписать контракт с «Клипперс», будучи свободным агентом.
Напомним, в прошедшем сезоне Ленард стал чемпионом НБА в составе «Торонто» и был признан MVP финальной серии с «Голден Стэйт». Канадский клуб рассчитывает сохранить Кавая в своих рядах, предложив ему максимальный контракт.
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