«Лейкерс» не будут бороться за Ленарда - Советский спорт
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26 июня 2019 10:25БаскетболСпирин Дмитрий

«Лейкерс» не будут бороться за Ленарда

«Лос-Анджелес Лейкерс» больше не претендует на форварда Кавая Ленарда.

Об этом сообщает Fox Sports.

По информации источника, 27-летний баскетболист может подписать контракт с «Клипперс», будучи свободным агентом.

Напомним, в прошедшем сезоне Ленард стал чемпионом НБА в составе «Торонто» и был признан MVP финальной серии с «Голден Стэйт». Канадский клуб рассчитывает сохранить Кавая в своих рядах, предложив ему максимальный контракт.

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