«Химки» продлили контракт с Зайцевым

Защитник «Химок» Вячеслав Зайцев подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года.
Зайцев выступал за «Химки» в 2009-2011 годах, а через пять лет вернулся в клуб. В завершившемся сезоне он провел 31 матч в Единой лиге ВТБ, его средние показатели составили 3,7 очка, 1,8 подбора и 1,5 передачи. В 15 матчах в Евролиге он в среднем за игру набирал 1,8 очка, делал 0,5 подбора и 0,5 передачи.
«Я очень рад, что продолжу карьеру в родном для меня клубе, где всегда ощущаю поддержку, – прокомментировал Зайцев подписание контракта. – Большое спасибо болельщикам за теплое отношение ко мне! Новый сезон обещает быть сложным и интересным».
Добавим, что в январе Зайцев стал победителем конкурса бросков сверху в Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ.
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