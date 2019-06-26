Хвостов стал игроком «Зенита» - Советский спорт
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26 июня 2019 15:25БаскетболСпирин Дмитрий

Хвостов стал игроком «Зенита»

Разыгрывающий сборной России Дмитрий Хвостов подписал контракт с «Зенитом».

Соглашение рассчитано на три года.

В минувшем сезоне в Еврокубке за 22,5 минуты на паркете Хвостов набирал 5,9 очка, 2,2 подбора и 3,3 передачи, играя за «Локомотив-Кубань».

В Единой лиге ВТБ в 21 встрече на счету у разыгрывающего по 5,8 очка, 1,8 подбора и 4 передачи.

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