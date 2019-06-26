Хвостов стал игроком «Зенита»

Соглашение рассчитано на три года.
В минувшем сезоне в Еврокубке за 22,5 минуты на паркете Хвостов набирал 5,9 очка, 2,2 подбора и 3,3 передачи, играя за «Локомотив-Кубань».
В Единой лиге ВТБ в 21 встрече на счету у разыгрывающего по 5,8 очка, 1,8 подбора и 4 передачи.
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
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