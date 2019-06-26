Хвостов стал игроком «Зенита»

Будет ли Петр Ян драться за титул? На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.

Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой? На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.

Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за сутки Рассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.

В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку» Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

Адесойе Ойеволе: Мой отец – нигериец. Но за Нигерию я никогда не болел Этот темнокожий парень родился в Москве, дебютировал в премьер-лиге в 28 лет, а в 36 забивал «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА, став одним из главных творцов сенсационного седьмого места «Оренбурга» по итогам РПЛ-2018/19.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019 На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков.

Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММА Хедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.

Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмога В ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.