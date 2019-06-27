«Химки» подписали контракт с Тиммой

Форвард Янис Тимма продолжит выступать за «Химки», сообщает официальный сайт клуба.
26-летний латвиец подписал с клубом двухлетний контракт. В марте Тимма перешел в «Химки» из «Олимпиакоса» на правах аренды. В 13 матчах Единой лиги ВТБ форвард в среднем за игру проводил на площадке 25 минут, его показатели составили 16 очков и 3,5 подбора. Кроме того, Тимма показал лучший процент попадания трехочковых (52,4).
Напомним, ранее Тимма выступал в России за «Зенит» (2015-2017), после чего играл в «Басконии» (2017-2018) и «Олимпиакосе» (2018-2019).
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