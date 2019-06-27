Янис Тимма: «Химки» хотят пробиться в «финал четырех» Евролиги Форвард подписал двухлетний контракт с подмосковным клубом.

Форвард «Химок» Янис Тимма прокомментировал подписание двухлетнего контракта с клубом.

«Я очень рад, что продолжу карьеру в «Химках», где чувствую себя уютно и хорошо, – приводит слова 26-летнего латвийца официальный сайт клуба. – Здесь действительно игроки, тренеры, менеджмент, болельщики – это одна семья.

Цели у «Химок» на следующий год только самые высокие. Мы хотим пробиться в «финал четырех» Евролиги».

Напомним, Тимма провел в «Химках» три месяца в конце прошлого сезона, выступая на правах аренды из «Олимпиакоса».

В 13 матчах Единой лиги ВТБ форвард в среднем за игру проводил на площадке 25 минут, его показатели составили 16 очков и 3,5 подбора.