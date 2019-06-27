Баскетболистки сборной России проиграли Бельгии в матче Евробаскета - Советский спорт
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27 июня 2019 20:42Баскетбол

Баскетболистки сборной России проиграли Бельгии в матче Евробаскета

Женская сборная России уступила сборной Бельгии в матче первого тура группового этапа Евробаскета со счетом 54:67 (19:16, 13:24, 15:13, 7:14).

Самой результативной в составе бельгийской сборной стала Эмма Мессеман, набравшая 29 очков. В составе сборной России дабл-дабл оформила Мария Вадеева, на счету которой 20 очков и 11 подборов.

Добавим, что в следующем матче на турнире российские баскетболистки сыграют против Сербии, а Бельгия встретится с командой Белоруссии. Обе игры пройдут 28 июня.

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