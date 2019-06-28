Андрей Кириленко: Все впечатление смазала последняя минута матча с Бельгией

- Наша команда играла хорошо, спасалась, но все впечатление смазала последняя минута матча, когда наши девчонки допускали детские ошибки.
В целом же была абсолютно равная игра. К сожалению, у нас было много промахов со штрафной линии, особенно в начале, и много мини-ошибок в концовках четвертей, когда наоборот, надо прибавить, - приводит слова Кириленко ТАСС.
Напомним, что в следующем матче на Евро-2019 сборная России сыграет против баскетболисток из Сербии.
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