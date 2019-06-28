Баскетболистки сборной Сербии обыграли Белоруссию на старте Евро-2019

Напомним, что в еще одном матче группы D сборная России уступила команде Бельгии со счетом 54:67.
В следующей встрече на турнире Сербия в пятницу сыграет с командой России, а Белоруссия в этот же день сыграет с Бельгией.
Добавим, что в матче группы С сборная Италии обыграла Турцию (57:54), а команда Испании в группе A взяла верх над Украиной (95:77).
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