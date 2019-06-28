Баскетболистки сборной Сербии обыграли Белоруссию на старте Евро-2019 - Советский спорт
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28 июня 2019 00:15Баскетбол

Баскетболистки сборной Сербии обыграли Белоруссию на старте Евро-2019

Баскетболистки сборной Сербии обыграли команду Белоруссии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы со счетом 55:53 (18:16, 11:16, 12:10, 14:11).

Напомним, что в еще одном матче группы D сборная России уступила команде Бельгии со счетом 54:67.

В следующей встрече на турнире Сербия в пятницу сыграет с командой России, а Белоруссия в этот же день сыграет с Бельгией.

Добавим, что в матче группы С сборная Италии обыграла Турцию (57:54), а команда Испании в группе A взяла верх над Украиной (95:77).

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