Баскетболистки сборной Сербии обыграли Белоруссию на старте Евро-2019 Баскетболистки сборной Сербии обыграли команду Белоруссии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы со счетом 55:53 (18:16, 11:16, 12:10, 14:11).

Напомним, что в еще одном матче группы D сборная России уступила команде Бельгии со счетом 54:67.

В следующей встрече на турнире Сербия в пятницу сыграет с командой России, а Белоруссия в этот же день сыграет с Бельгией.

Добавим, что в матче группы С сборная Италии обыграла Турцию (57:54), а команда Испании в группе A взяла верх над Украиной (95:77).