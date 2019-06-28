Олаф Ланге: Сборной России не удалось сдержать Эмму Меессеман

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге прокомментировал поражение от Бельгии (54:67) в стартовом матче Евробаскета-2019.
«Победила более сильная команда, без сомнений. Думаю, что игра была более упорной, чем это кажется по итоговому счету. Матч получился сложным для нас во многих отношениях – и, в первую очередь, в защите против Эммы Меессеман. Маша Вадеева хорошо защищалась против нее, но остальным игрокам не удалось сдержать лидера соперниц.
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