Мария Вадеева: Игра с Сербией получится намного лучше

Центровая сборной России Мария Вадеева прокомментировала поражение от Бельгии (54:67) в стартовом матче команды на Евробаскете-2019 в Зренянине (Сербия).
«Мы сегодня совершили слишком много потерь, – приводит слова 20-летней Вадеевой официальный сайт РФБ. – Были недостаточно сконцентрированы, возможно, взволнованы.
Думаю, что следующая игра получится намного лучше, и мы будем выходить на нее «заряженные», будем как следует настраиваться».
Напомним, Вадеева стала самой результативной в составе сборной России. На ее счету дабл-дабл (20 очков + 11 подборов).
Во втором туре группового этапа 28 июня Россия сыграет с Сербией, которая накануне нанесла поражение Белоруссии (55:53).
Победитель группы напрямую выходит в ¼ финала, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала.
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