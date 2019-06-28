Мария Вадеева: Игра с Сербией получится намного лучше Россия проиграла Бельгии в первом матче женского Евробаскета-2019.

Центровая сборной России Мария Вадеева прокомментировала поражение от Бельгии (54:67) в стартовом матче команды на Евробаскете-2019 в Зренянине (Сербия).

«Мы сегодня совершили слишком много потерь, – приводит слова 20-летней Вадеевой официальный сайт РФБ. – Были недостаточно сконцентрированы, возможно, взволнованы.

Думаю, что следующая игра получится намного лучше, и мы будем выходить на нее «заряженные», будем как следует настраиваться».

Напомним, Вадеева стала самой результативной в составе сборной России. На ее счету дабл-дабл (20 очков + 11 подборов).

Во втором туре группового этапа 28 июня Россия сыграет с Сербией, которая накануне нанесла поражение Белоруссии (55:53).

Победитель группы напрямую выходит в ¼ финала, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала.