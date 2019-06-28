Виталий Носов: Думаю, «Зенит» не попадет в восьмерку в Евролиге - Советский спорт
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28 июня 2019 10:37БаскетболЛипкин Антон

Виталий Носов: Думаю, «Зенит» не попадет в восьмерку в Евролиге

«Зенит» получил wild card от Евролиги.

Бывший центровой сборной России Виталий Носов прокомментировал решение Евролиги предоставить «Зениту» wild card на участие в следующем сезоне.

«Замечательно, что три команды будут в Евролиге, – приводит ТАСС слова Носова, – я думаю, что это успех их нового руководства.

Я, конечно, не знаю, какое место займет «Зенит», но в восьмерку, думаю, не попадет. Для «Зенита» это все равно выдающийся успех, так как команда дебютирует в Евролиге».

Напомним, «Зенит» станет третьим российским клубом в Евролиге. Также в турнире выступит его постоянный участник – ЦСКА и финалист Единой лиги ВТБ – «Химки».

В завершившемся сезоне «Зенит» играл в Еврокубке, где занял третье место в своей группе в топ-16.

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