ЦСКА может вернуть Дилэйни в Россию

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30-летний американец уже выступал в России. С 2014 по 2016 год он защищал цвета «Локомотива-Кубань». Также в его карьере были французский «Элан Шалон», украинский «Будивельник», немецкая «Бавария» и клуб НБА «Атланта Хокс».
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