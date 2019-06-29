ЦСКА может вернуть Дилэйни в Россию - Советский спорт
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29 июня 2019 00:11БаскетболКоноплев Александр

ЦСКА может вернуть Дилэйни в Россию

Американец провел в России два сезона.

ЦСКА заинтересован в переходе защитника «Гуандун Саузерн Тайгерс» Малкольма Дилейни, утверждает Eurohoops. Москвичи предлагают баскетболисту двухлетний контракт.

30-летний американец уже выступал в России. С 2014 по 2016 год он защищал цвета «Локомотива-Кубань». Также в его карьере были французский «Элан Шалон», украинский «Будивельник», немецкая «Бавария» и клуб НБА «Атланта Хокс».

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