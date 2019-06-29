Олаф Ланге: Вадеева рано набрала фолов и весь матч провела под этой угрозой

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге оценил игру команды в матче группового этапа Евробаскета с Сербией (63:77) в Зренянине (Сербия).
«Сербия заслужила победу, – приводит слова Ланге официальный сайт РФБ. – Тем более, что мы снова провели две разные половины. Если бы играли весь матч так, как после большого перерыва, у нас был бы хороший шанс на успех.
Плюс Маша Вадеева рано набрала фолов и весь матч провела под этой угрозой».
Напомним, сборная России потерпела второе поражение на турнире и занимает последнее место в группе D.
В заключительном матче группового этапа в субботу Россия сыграет с Белоруссией, которая накануне обыграла Бельгию (69:61).
Отметим, что победитель группы напрямую выходит в четвертьфинал, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала.
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